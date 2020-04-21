Ölü sayısı 170 bin 482!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556’ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 852’ye yükselirken; vaka sayısı da 200 bin 210’a çıktı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 181 bin 228 olurken, 24 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 147 bin 65’e çıkarken; 4 bin 862 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 383 kişide virüs tespit edildiği ve 20 bin 265 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 509’a yükselirken, hasta sayısı 124 bin 743 oldu.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 792 bin 938 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 518 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 27 bin 367 test yapıldığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 209’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 83 bin 505’e çıktığını açıkladı.

Çin'den o hayvana yasak geldi

Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği ‘besleyici’ olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi.

Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı.

Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.

Rusya’da zirve noktaya ulaşmadı

Rusya'dan koronavirüs açıklaması geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) salgınında Rusya’nın henüz zirve noktayı görmediğini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleşen bir video konferansta koronavirüs ile ilgili yaptığı konuşmada “zirveyi düzleştirmek" için tüm çabanın harcanması gerektiğini vurguladı. Putin ayrıca virüsün yayılımının kontrol altında olduğunu da ekledi.Öte yandan, ülkede 4 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle enfekte kişi sayısı 47 bin 121’e yükselirken; 44 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölen kişilerin sayısı 405’e ulaştı.