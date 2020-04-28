Ölü sayısı 211 bin 658!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 211 bin 658’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 65 bin 739’a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı da 923 bin 21'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 521’e yükselirken; vaka sayısı da 229 bin 424’e çıktı. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 199 bin 414 olurken, 26 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 158 bin 758’e çıkarken; 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 165 bin 824 kişide virüs tespit edildiği ve 23 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92’ye yükselirken, hasta sayısı 157 bin 149 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 806’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 91 bin 472’ye çıktığını açıkladı.

ABD’de 1 milyonu geçti

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 56 bin 803’e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 10 bin 507’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 139 bin 162 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump dün düzenlenen basın toplantısında koronavirüsle ilgili cesaret verici sonuçlar alındığını söylerken, "İşler ilerliyor ve ülkemizi yavaş yavaş açmak ve insanları işe geri döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Trump aynı zamanda, “Agresif stratejimizin işe yaradığı ve sayısız hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğu açık" dedi ve “Ülkemizin her yeri iyi durumda. Şimdi müttefiklerimize vantilatörler gönderiyoruz" diye ekledi.

Trump, bazı valilerin eyaletlerinin sınırlarını açmaya hazır olmadıklarını anladığını söylerken,“Ama en azından okulları açmaya hazır olabilirler” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ülkede bugüne kadar en az 5,4 milyon koronavirüs testi yapıldığını belirtirken ülkenin tüm salgın noktalarında durumun istikrarlı veya azalmakta olduğunu ve "her durumda" ABD'deki rakamların "daha iyiye gittiğini" belirtti. "Ülkemizin sağlığını sağlamak için ekonomimizin sağlığını sağlamak hayati önem taşıyor" diyen Trump, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de altını çizdi.