Ölü sayısı 218 bin 13!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 139 bin 9’a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 959 bin 101'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 822’ye yükselirken; vaka sayısı da 232 bin 128’e çıktı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 201 bin 505 olurken, 27 bin 359 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 159 bin 912’ye çıkarken; 6 bin 314 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 165 bin 911 kişide virüs tespit edildiği ve 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 678’e yükselirken, hasta sayısı 161 bin 145 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 877’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 92 bin 584’e çıktığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 59 bini geçti.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 bin 266’ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765’e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti. Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.

Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ABD’ye yaptığı tıbbi ekipman yardımı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkiye’ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yayınladığı mesajında, “Kriz zamanlarında, NATO müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımda, malzemeleri taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, TSİ 00.30’da başkent Washington yakınlarında bulunan Andrews Hava Üssü’ne iniş yapmıştı. Yapılan yardım kapsamında bir araya getirilen kolilerde 1500 koruyucu gözlük, 500 yüz koruyucu, 500 maske, 2 bin litre dezenfekten ve 400 N95 tipi maske olduğu ifade edildi.