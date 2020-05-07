Ölü sayısı 265 bin 113

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 821 bin 452’ye yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 303 bin 479’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 857’ye yükselirken; vaka sayısı da 253 bin 682’ye çıktı.Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 214 bin 457 olurken, 29 bin 684 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 168 bin 162’ye çıkarken; 7 bin 275 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 174 bin 191 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 809 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 76’ya yükselirken, hasta sayısı 201 bin 101 oldu.İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 418’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 101 bin 650’ye çıktığını açıkladı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113’eyükseldi. Asya ülkelerinden Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore’de ölü sayısı 1 kişi daha arttı ve Singapur’da da 20’ye yükseldi.

Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı.Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 4 kişi daha artarak toplamda 10 bin 810’a, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 419’a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 256’ya yükseldi.Tayland’da ise son 24 saatte vaka sayısının 3 kişi daha artmasıyla toplamda 2 bin 992 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 772 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 55 olarak kaldı.Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 20 bin 198’e çıkarken; toplamda 1634 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 20’ye yükseldi. 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 53 bin 45’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1787 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 331 kişinin ise iyileştiği açıklandı.