Ölü sayısı 283 bin 877!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 181 bin 218’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 493 bin 492’ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 621’e yükselirken; vaka sayısı da 264 bin 663’e çıktı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 219 bin 70 olurken, 30 bin 560 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 171 bin 879’a çıkarken; 7 bin 569 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 176 bin 970 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 380 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855’e yükselirken, hasta sayısı 219 bin 183 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 640’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 107 bin 603’e çıktığını açıkladı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877’ye yükseldi. Asya ülkelerinden Tayland, Singapur ve Güney Kore’de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212, Japonya’da ise 624.

Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 35 kişi daha artarak toplamda 10 bin 909’a, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 632’ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 256 olarak kaldı.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 777’ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 624 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 127 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise son 24 saatte vaka sayısının 6 kişi daha artmasıyla toplamda 3 bin 15 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 796 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 23 bin 336’ya çıkarken; toplamda 2 bin 721 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 20 olarak kaldı.

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 67 bin 259’a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 212 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 20 bin 969 kişinin ise iyileştiği açıklandı.