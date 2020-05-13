Ölü sayısı 292 bin 913!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 292 bin 913’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 343 bin 251’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 604 bin 559’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 920’ye yükselirken; vaka sayısı da 269 bin 520’ye çıktı. Rusya’da son bir haftada yaklaşık 70 bin kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 232 bin 243 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 116’ya ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumuna geldi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 221 bin 216 olurken, 30 bin 911 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 173 bin 171’e çıkarken; 7 bin 738 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 178 bin 225 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 991 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 692’ye yükselirken, hasta sayısı 226 bin 463 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 733’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 110 bin 767’ye çıktığını açıkladı.

ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937’ye yükseldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD olarak kaydedildi. Worldometers’ın verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 937’ye; toplam vaka sayısı ise 1 milyon 387 bin 499’a ulaştı.

ABD ve Brezilya dikkate almadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs (Covid-19) salgınını ve bu kapsamda yapılan uyarıları dikkate almadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris'ten koronavirüse ilişkin kritik bir açıklama geldi.Görüntülü konferans yoluyla basına konuşan Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs salgınını ve salgın kapsamında yapılan uyarıları dikkate almadığını bu nedenle iki ülkenin en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, virüsün Çin’de ortaya çıkarak yayılmaya başladığı dönemlerde salgın tehdidini ve beraberinde getirdiği diğer sorunları küçümsediği ifade edildi. Bu küçümsemeyle birlikte, salgına alınabilecek erken önlemlerin de önünü kestiği belirtildi. ABD’de son verilere göre 1 milyon 385 bin 834 kişi virüse yakalandı, 81 bin 795 kişi ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, koronavirüsten en kötü etkilenen 7’inci ülke konumunda olan Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının ilk evrelerinde hastalığı ‘bir grip’ olarak nitelendirdiği ve dikkate almadığı belirtildi. Son verilere göre Brezilya’da 169 bin 594 koronavirüslü vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 11 bin 653 olarak açıklandı.