Ölü sayısı 298 bin 183!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 298 bin 183’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 430 bin 242’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 661 bin 536’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 104’e yükselirken; vaka sayısı da 271 bin 95’e çıktı. Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 242 bin 271 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 212’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3’üncü ülke konumuna geldi.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 222 bin 104 olurken, 31 bin 106 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 174 bin 98’e çıkarken; 7 bin 861 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 178 bin 60 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 74 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 186’ya yükselirken, hasta sayısı 229 bin 705 oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 783’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 112 bin 725’e çıktığını açıkladı.

CIA’den Çin'e suçlama

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) henüz yayınlamadığı rapordaki iddiaya göre, Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nü ‘tehdit’ ederek koronavirüsün (Covid-19) insandan insana bulaştığı gerçeğini örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi. Koronavirüs, dünyanın bir ve iki numaralı ekonomileri ABD ve Çin arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırıyor. ABD'nin istihbarat servisi CIA’nin henüz yayınlamadığı rapora göre, Çin, DSÖ’ye ‘ortak çalışmayı durdurma tehdidinde’ bulunarak koronavirüs salgınının ortaya çıktığı dönemde, virüsün insandan insana bulaştığı gerçeğini örtbas ettiği belirtildi. Söz konusu iddialara DSÖ tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan, Alman medyasından Der Spiegel’in yayınladığı raporda da Alman Dışişleri İstihbaratı’nın Çin’e yönelik iddialarına yer verildi. İddiaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’a şahsi olarak koronavirüse ilişkin haberlerin yayılmasını engellemesi konusunda baskı kurduğu ifade ediliyor. Söz konusu iddialar arasında, virüsün insandan insana bulaştığının ‘örtbas’ edilmesine de yer verildi.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 298 bin 183’e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 kişi daha arttı. Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 551, Japonya’da ise 678. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 29 kişi daha artarak toplamda 10 bin 991’e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 762’ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 artarak 260’a çıktı.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 49’a ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 678 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 8 bin 920 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise enfekte kişi sayısı son 24 saatte 1 kişi daha artarak toplamda 3 bin 18 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 850 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 25 bin 346’ya çıkarken; toplamda 4 bin 809 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 21 olarak kalmaya devam etti. 1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da vaka sayısı 78 bin 194’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 551 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 26 bin 400 kişinin ise iyileştiği açıklandı.