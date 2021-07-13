Önce yol ortasına işedi sonra da...

New York'ta bir park görevlisinin yaptığı iğrençlikler tepki çekti. Park görevlisi önce cadde ortasına idrarını yaptı, daha sonra da yatıp mastürbasyon yaptı

Olay ABD'nin New York kentinde meydana geldi. Manhattan bölgesindeki olayda üzerindeki kıyafetten park görevlisi olduğu öğrenilen kişi ilk olarak kimseye aldırmadan cadde ortasında idrarını yaptı.

Şahıs bununla da yetinmedi bu kez de yol ortasına uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı. Olayı görenlerin şikayeti üzerine 36 yaşında olduğu öğrenilen Jeremy Soto polis tarafından gözaltına alındı.

Soto'nun daha önce de 15 kez tutuklandığı bilgisi verildi. Daha önce de bir kadını taciz ettiği öğrenilen adamın bu olaydan sonra tutuklandığı ancak sonrasında serbest bırakıldığı belirtildi.



CİNSEL ORGANINI GÖSTERMİŞ

Soto bununla da kalmadı. Bir görgü tanığı,''Benim dikkatimi bile çekecek durumda bir kadına odaklandığını gördüm. Tehditkar bir şekilde onun arkasından yürüyordu. Penisini pantolonundan çıkardı ve müstehcen tavırlara büründü. Kadının yanında çocuğu da vardı. Berbattı. Şok oldum. Bu kişinin halk arasında olmaması gerekir'' sözleri ile yaşanan tacizi de anlattı.