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Organı büyük diye sevgilisini terk etti!

İngiltere'de bir kadının yaptığı itiraf tepkilere neden oldu. Aralarında hiçbir sorun olmamasına rağmen erkek arkadaşını terk ettiğini anlatan kadın, tek sorunun ise erkek arkadaşının organının büyüklüğü olduğunu söyledi

Organı büyük diye sevgilisini terk etti!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:46

İngiltere'de okuyucularından gelen soruları cevaplandıran ve itirafları dinleyen Jane O'Gorman'a gelen bir itiraf, okuyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. O'Gorman'a ismini veren ancak gazetenin kamuoyuna ismini açıklamadığı bir kadın, erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk ettiğini belirtti.

Genç kadın, sevgilisiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını, aksine erkek arkadaşının çok zengin olduğunu ve kendisi için para harcamaktan çekinmediğini dile getirdi. Fakat ne olduysa ikilinin tatile gittiği otelde oldu.

İkilinin sahilde oturduğu sırada erkek arkadaşının cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten genç kadın, bir süre sonra arkadaşının cinsel organı nedeniyle duraksadığını ve o an yerinden kalkarak bir daha otele dönmediğini anlattı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

İtirafta bulunan genç kadın, genç adamın özel hayatını ifşa etmekle eleştirdi. Kadının yaptığının yanlış olduğunu belirten okuyucular, her ne olursa olsun çiftler arasındaki cinsel konuların saklı kalması gerektiğini ifade etti.

Etiketler; #ingiltere #sevgili terk #büyük organ
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