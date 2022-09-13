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Otobüste seks yapmaya başlayınca...

Avustralya'da bir otobüse binen çift ilişkiye girmeye başladı. Diğer yolcular durumu fark edince tepki gösterdi. Tepkiler üzerine çiftten erkek olanı evsiz olduklarını söyleyerek kendilerini savundu

Otobüste seks yapmaya başlayınca...
13 Eylül 2022 Salı 10:53

Avustralya'nın Melbourne kentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkede gündem oldu. Kentte bir banliyö otobüsünün arka koltuğunda cinsel ilişkiye giren çift ve onu engellemek için bağıran yolcunun o anları kaydedildi. Çiftin, kendilerini savunmak için söyledikleri ise herkesi şoke etti.

Çift, kimseye aldırmadan otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girerken, yolcuların dehşet içinde olduğu görülüyor. O sırada ön kısımda oturan bir yolcu onları durdurmak için olayı videoya kaydederken, küfürlü bir biçimde çifte 'Otobüste bunu yapamazsınız' diye bağırıyor.

"OTİZMLİ VE EVSİZİM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Tepkiler üzerine adam ayağı kalkarken, evsiz olduklarını ve otizmli olduğunu söylüyor. Bunun üzerine sinirli olan yolcu, "Evsiz olman veya otizmli olman umurumda değil. Otobüste seks yapamazsın. İstersen in parka git" diye bağırıyor. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kısa sürede gündem olurken, birçok kişi çiftin söylediklerine de isyan etti. Bir Twitter kullanıcısı, "Ben de otizmliyim ama hayatımda böyle bir şey yapmadım' ifadelerinde bulunurken bir diğeri ise, "Otizmliyim diyerek çocukların önünde bunu yapamazsın" yazdı. Birçok kişi adamın otizminin bahane ettiğini muhtemelen böyle bir rahatsızlığı bile olmadığını söyledi. Avustralya yasalarına göre, kasten veya müstehcen maruz kalma nedeniyle cezai işlem başlatılabiliyor ve suçlular iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Etiketler; #avustralya #otobüs #seks
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