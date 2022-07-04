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Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!

Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Nukus kentinde düzenlenen protestolarda 18 kişi hayatını kaybetti, 245 kişi de yaralandı

Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:06

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin ayrılma hakkını referandum ile değiştirme planı nedeniyle protestolar başladı. Özbekistan Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta düzenlenen protestolarda, 18 kişi hayatını kaybetti, 38’i güvenlik güçlerinden olmak üzere 245 kişi de yaralandı.

BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde başlayan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede 2 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #özbekistan #olaylar #ölüm
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