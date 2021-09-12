Pes dedirten olay! Hem tecavüze göz yumdu hem de...

İngiltere'deki bir okulda hem öğretmen hem de müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın öğretmene, mide bulandıran suçları nedeniyle tepki yağıyor. Bir kız öğrencisine tecavüz edilmesine yardım eden, başka kız öğrencilerini de yaşlı erkeklerle ilişkiye zorlayan öğretmen, iki ayrı suçtan yargılanacak

İngiltere'deki bir okulda görev yapan 44 yaşındaki öğretmen, mide bulandıran suçları nedeniyle velilerin ve ülkede yaşayanların eleştiri odağı haline geldi. Aynı zamanda müdür yardımcısı olarak da görev yapan öğretmen, kız öğrencilerini yaşlı adamlarla ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyor.

St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda yaklaşık on yıldır çalışan sapık öğretmen Julie Morris, olayın ordaya çıkması ile gözaltına alındı.

Çalıştığı ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 44 yaşındaki kadın öğretmen 13 yaşından küçük kıza saldırıya yardım ve yataklık etmek ve reşit olmayan bir kızı cinsel ilişkiye teşvik etmekle suçlanıyor.

OLAY MEKTUPLA ORTAYA ÇIKTI

Skandal okul yönetimine iletilen bir mektupla ortaya çıktı. St George's Central Church of England İlköğretim Okulu'nda yaklaşık on yıldır çalışan 44 yaşındaki Julie Morris, Pazartesi günü mahkemeye çıkarıldığında gözaltına alındı.

340 öğrencili okuldaki çocukların ebeveynleri ise 13 yaşındaki çocuğa tecavüz haberlerinin ardından büyük bir şok yaşadı. Sapık öğretmen Julie, 13 yaşından küçük bir kıza tecavüze yardım ve yataklık etmek ve yine 13 yaşından küçük bir çocuğu cinsel aktiviteye teşvik etmekle suçlanıyor. Okuldan hemen uzaklaştırılan Julie şu an yargı önüne çıkacağı günü bekliyor.

Polis, sapık kadın öğretmenin 52 yaşındaki David Morris ile birlikte çocuğa tecavüz etmekle suçlandığını doğruladı.

Tecavüz suçlamalarının diğer bir sanığı olan David Morris'le Julie Morris'in karı koca olmadıkları ve çiftin akraba bile olmadıkları, sadece soyadlarını aynı olduğunun altı çiziliyor.