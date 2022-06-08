Plajda tecavüze uğradı! Sevgilisi bile hiçbir şey yapamadı!

Hindistan'ın Goa şehriende tatil yapan İngiliz kadın turist, popüler plaj Arambol'de erkek arkadaşı ile güneşlenirken bir adam tarafından sevgilisinin gözleri önünde tecavüze uğradı

Hindistan'ın Goa şehrinde erkek arkadaşı ile tatilde bulunan İngiliz turist, Arambol plajında erkek arkadaşı ile güneşlenirken, yanına yaklaşan 32 yaşındaki bir kişi kadına masaj yapmayı teklif etti.

Kadın teklifi kabul ettikten sonra adam kadına erkek arkadaşının gözü önünde tecavüz etti. Erkek arkadaşı korktuğu için korkunç olaya herhangi bir müdahelede bulunmadı.

Kadının olayı İngiliz konsolosluğuna ihbar etmesinden sonra konsolos yetkilileri polise bildirdi. Polis yaptığı çalışma sonrası 32 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.

Polis amiri Vikram Naik, bir okul kütüphanesi çalışanı olduğunu söyledi. Saldırgan ve İngiliz kadın, polis tarafından sağlık taraması için Mapusa şehrinde bulunan hastaneye götürüldü.

Gözaltında tutulan saldırgan gelecek hafta mahkemeye çıkacak.