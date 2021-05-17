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Polisten büyük hata!

Kanada'nın Vancover şehrinde polis, siyahi bir şüpheli yerine, 81 yaşındaki emekli yargıç Selwyn Romilly'ı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis yanlış gözaltı nedeniyle Romilly'den özür diledi

Polisten büyük hata!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:15

Olay, Kanada’nın Vancouver kentinde meydana geldi. Vanvouver Polisi, aranan bir şüpheliye benzediği gerekçesiyle Selwyn Romilly adlı emekli bir yargıcı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polisin yanlışlıkla gözaltına aldığı Romilly'in Yüksek Mahkeme’de ilk siyahi yargıç olduğu ifade edildi. Yerel medyaya konuşan Selwyn Romilly, “Bir ihbar aldıklarını, birinin ihbar ettiğini söyledile. İhbar edilen bir kişiye benziyormuşum. Fazla uzatmadan bana dönmemi ve ellerimi arkama koymamı istediler. Daha sonra kelepçe taktılar. Adımı sormadılar, alelacele kelepçe taktılar. Onlara emekli bir Yüksek Mahkeme yargıcı olduğumu söyledim. Ama bunun etkisi oldu mu bilmiyorum” dedi.


POLİS ÖZÜR DİLEDİ


Vancouver Polisi’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Tanıklar tarafından polislere verilen tanıma uyan ve şüpheli ile aynı bölgede bulunan Romilly, doğru şüpheli olmadığı anlaşılmadan önce kısa bir süre gözaltına alındı. Bu durumda, gerçek şüpheli masum bir kişiye potansiyel olarak ciddi şekilde zarar verebilirdi. Bu sebeple Bay Romilly’nin kimliği sorgulanmadı. Gözaltına alındıktan sonra, şüpheli olmadığı hemen belirlendi ve derhal serbest bırakıldı” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kanada #kanada polisi #polis
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