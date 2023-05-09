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Putin’in Zafer Günü Mesajı: Rusya için ne batıda ne de doğuda düşman yok

Putin’in Zafer Günü Mesajı: Rusya için ne batıda ne de doğuda düşman yok
09 Mayıs 2023 Salı 14:19

II. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyasının kayıtsız şartsız teslimiyetini müttefik ülkelerle imzaladığı 9 Mayıs’ı, Zafer Günü olarak kutlayan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin “Bizim için, Rusya için ne batıda ne de doğuda dost olmayan veya düşman millet yok” dedi.
Zafer Günü’nün 78’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün Kızıl Meydan’da yapılan askeri geçit sonrasında halka seslenen Putin “Bizim için, Rusya için ne batıda ne de doğuda dost olmayan veya düşman millet yok. Gezegendeki insanların büyük çoğunluğu gibi biz de barışçıl, özgür ve istikrarlı bir gelecek görmek istiyoruz” dedi. Kızıl Meydan'daki törenin ardından Putin ve törene katılan diğer ülkelerin devlet başkanları, törenle Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan ve 8 binden fazla askeri personelin katıldığı kutlamalara ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.   

 

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