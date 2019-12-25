Qatar Airways Türkiye'deki 15. yılını kutladı

Qatar Airways, Türkiye'deki 15. yıl kutlamalarında acentelerini ödüllendirdi. 5 kez 'Dünyanın En İyi Havayolu' seçilen Qatar Airways, Türkiye'ye uçmaya başlamasının 15. yılını kutlamak ve aynı zamanda başarılı acentelerine ödüllerini takdim etmek üzere çok özel bir akşam yemeği düzenledi.

Qatar Airways Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, "2004'te ilk kez uçmaya başladığımız Türkiye'ye ve Türk havacılık pazarına bağlılığımız her geçen gün güçlenerek artıyor. 2020 yılında da Türkiye'deki uçuş ağımızı genişletmeyi ve Qatar Airways'in ödüllü hizmetlerini daha fazla yolcumuz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu özel gecede başarımızda büyük katkısı ve emeği olan dostlarımıza, acentelerimize ve özellikle Qatar Airways'in başarılı ekibine bir kez daha teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu. Qatar Airways modern filosu ve ödüllü hizmetleri ile şu anda Istanbul Havalimanı, Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara, İzmir, Adana ve sezonluk olarak Bodrum ve Antalya olmak üzere Türkiye'de toplam 7 noktadan seferler düzenliyor.