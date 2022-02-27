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Rus askeri Harkov'a girdi!

27 Şubat 2022 Pazar 09:56

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Alınan bilgiye göre Rus askerleri Harkov şehrine girdi. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı öğrenildi

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor.

ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı.

Başkent Kiev ve Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşanırken, Rus birlikleri sabahın erken saatlerinde Harkov'a girdi. Gelişmeyi aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, "Rus askerleri Harkov'a girdi" dedi. Kentten çatışma sesleri geliyor.


 

Etiketler; #rusya #savaş #ukrayna #harkov #rus askeri
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