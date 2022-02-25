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Rus birlikleri Kiev'e girdi!

Rus birlikleri Kiev'e girdi!
25 Şubat 2022 Cuma 12:39

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kiev'e girdiğini duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyulduğu öğrenildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını açıklamasından sonra, Rusya birliklerinin Ukrayna’da ilerleyişi sürüyor. Harekatta 2'nci güne girilirken Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santralı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Ruslar, başkent Kiev'e de girdi. Gelişmeyi Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter'dan duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk gününde 137 askerin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenski, Batı'ya ve NATO'ya sitem ederek, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor" dedi.

Kiev'deki hükümet binaları yakınlarında silah sesleri duyulmaya başlandı

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait "ajanlar" ve "sabotajcıların" başkent Kiev'in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha'da uç mahallelerde yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını gece boyunca hızlandırmıştı.

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çalmış, Rus ordusu ise Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurmuştu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etmiş yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rus ordusu karadan ilerliyor

Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus askeri birliklerine ait tank konvoyunun İvankov ve Çernigiv tarafından başkent Kiev'e girmek üzere olduğunu bildirdi.

"Bugün çok zor bir gün olacak." ifadesini kullanan Geraşçenko, Rus tanklarının Ukrayna'nın elinde olan tanksavarlarla yok edilebileceğine dikkati çekti.

Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun en sert çatışmalar yaşadığı noktalardan birisi de Kiev şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bir süre Rus askerlerinin eline geçen havaalanının kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye yoğunlaşmasının nedeni olarak, Ukrayna hükümetini devirmek ve Rusya yanlısı bir hükümet kurmak olarak gösteriliyor. ABD'li yetkililer de Rus birliklerinin şu anda Kiev'den sadece 30-35 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini söyledi. Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre, düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini, Rus birliklerinin santrali ele geçirdiğini açıklamıştı.

Etiketler; #rusya #ukrayna #kiev #başkent #savaş
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