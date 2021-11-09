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Rus gencin anlattıkları tüyler ürpertti!

Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich, yaptığı açıklamalarla tüyler ürpertti

Rus gencin anlattıkları tüyler ürpertti!
09 Kasım 2021 Salı 14:06

Rusya'nın Volgograd kentinde yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich isimli gencin anlattıkları yeniden gündem oldu. Bebekliğinden bu yana süper zeka olarak adlandırılan genç, daha önce Mars'ta yaşadığını ve ikinci doğumunda Mars'ta değil Dünya'da doğduğunu iddia etti.

Ailesi, Kipriyanovich'in küçük yaşlardan beri yüksek zekalı olduğunu bildiklerini ve çocuklarının çok erken konuşmaya başladığını anlattı. 1 yaşından bu yana Mars'la ilgili hikayeler anlattığı belirtilen çocuk, daha önce Mars'ta yaşadığını söyledi.

Boriska Kipriyanovich, Mars'ta yaşadıklarını çok iyi hatırladığını ve Kızıl Gezegen'de iki grup arasındaki nükleer savaşın büyük yıkım yarattığını anlattı. Kipriyanovich, savaş sırasında çok kişinin vurulduğunu ancak hala hayatta kalanlar olduğunu öne sürdü.

Kipriyanovich, Kızıl Gezegen'le ilgili daha da korkunç bilgiler verdi. Buna göre Mars'ta yaşayanların ev ve silah yapmayı öğrendiğini ancak onların kendisini şimdilik göstermeye niyetli olmadığını dile getirdi.

"KARBONDİOKSİT SOLUYORLAR"

Kipriyanovich, "Mars'takiler karbondioksit soluyarak hayatta kalıyorlar. Dünya'ya geldiklerinde ise hayatta kalabilmeleri için yanlarında bir miktar karbondioksit getirmeleri gerekecek" dedi.

Rus genç, insan yaşamıyla ilgili olarak ise, "Büyük Giza Piramidi'nde ortaya çıkarılması gereken bir sır var. Bu sır ortaya çıktığında insanların da hayatı değişecek. Piramidin kulağının arkasında bir açılma mekanizması var ancak tam hatırlamıyorum" diye konuştu.

Etiketler; #rusya #rus genç #marsa doğan çocuk #boriska kipriyanovich
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