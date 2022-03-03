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Rus iş insanı Putin'in başına ödül koydu!

Rus iş insanı Putin'in başına ödül koydu!
03 Mart 2022 Perşembe 09:00

Rus iş insanı Alex Konanykhin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başına ödül koydu. Konanykhin, Putin'in ölü ya da diri getirene 1 milyon dolar ödül vereceğini söyledi


 

Ukrayna'ya başlatılan işgal 8. gününde devam ederken, Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus bir girişimci ve eski bankacı Alex Konanykhin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya karşı giriştiği savaşın ilk haftası biterken, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Newsweek'te yer alan habere göre Konanykhin, Salı günü yaptığı Facebook paylaşımında, subay veya memurlara "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini söyledi. Konanykhin paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.

Profil resminde Ukrayna ulusal bayrağının sarı ve mavi renkleriyle bir gömlek giyerken görünen Konanykhin, paylaşımında ayrıca "Ukrayna'ya, Putin'in saldırılarına dayanmaları için yardımını sürdüreceğini" söyledi.

"ARANIYOR: ÖLÜ YA DA DİRİ"

The Jerusalem Post'a göre, Konanykhin'in bir başka sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Aranıyor: Ölü ya da diri. Vladimir Putin toplu katliam için" ifadelerinin bulunduğu bir fotoğraf yer alıyordu. Ancak Rus iş insanın bu fotoğrafı yayından kaldırıldığı görüldü.

Etiketler; #rusya #putin #ölüm #savaş #ukrayna
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