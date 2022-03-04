ATIKTAN KÜTÜPHANE!
ATIKTAN KÜTÜPHANE!
0
AKREP NALAN HAYATINI KAYBETTİ
AKREP NALAN HAYATINI KAYBETTİ
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
0
AHIRDAN SÜREKLİ KAÇAN AT!
AHIRDAN SÜREKLİ KAÇAN AT!
0

Rus işgalini destekleyen Ukraynalı başkan ölü bulundu!

Rus işgalini destekleyen Ukraynalı başkan ölü bulundu!
04 Mart 2022 Cuma 08:53

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta açıklama yapan ve Rus işgalini destekleyen Ukrayna'nın Kreminna şehrinin Belediye Başkanı Vlodymyr Struk'ın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Struk'un evinden kaçırıldığı ve başına silahla ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. Çatışmalar tüm şiddetiyle birçok şehirde devam ederken iki ülke heyetleri bugün Belarus'ta ikinci kez müzakere masasına oturma kararı aldı. Bölgede yaşanan gerilim artarken gün içerisinde yaşanan olayda, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kreminna şehrinin Putin destekçisi Belediye Başkanı Vlodymyr Struk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini doğru bulduğunu açıklamasından sonra evinden kaçırıldı. Evinden kaçırıldıktan kafasına ateş edilerek öldürülen belediye başkanının cesedi yol kenarında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN HAİN İLAN EDİLDİ

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bir haini azaldı. Eski Luhansk Bölgesel Konseyi üyesi, Kreminetsk OTG eski başkanı ölü bulundu" ifadelerine yer verdi. Vlodymyr geçen hafta yaptığı açıklamada Rus işgaline destek vermiş ve beraber çalıştığı arkadaşlarını Rusya ile iletişim halinde bulunmaya davet etmişti.

8 YILDIR HÜKÜMETLE ÇALIŞMIYORDU

İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton yaptığı açıklamanın devamında, 8 yıl önce Rus ayrılıkçılarının Donetsk ve Luhansk şehirlerini kontrol altına almasının ardından hükümet olarak belediye başkanı ile çalışmadıklarını açıkladı.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #rus işgali #ölü bulundu #belediye başkanı ölüm
Önceki Haber
Rusya nükleer santrali vurdu: Patlarsa Avrupa'nın sonu olur!
Sonraki Haber
İzmir'de evli çift, evlerinde ölü bulundu! Polis bu ihtimal üzerinde duruyor!
Savaşta 9. gün! Ukrayna, Rusya'nın asker kaybını açıkladı!
Savaşta 9. gün! Ukrayna, Rusya'nın asker kaybını açıkladı!
0
Rusya nükleer santrali vurdu: Patlarsa Avrupa'nın sonu olur!
Rusya nükleer santrali vurdu: Patlarsa Avrupa'nın sonu olur!
0
Ukrayna açıkladı: 9 bin Rus askeri öldürüldü!
Ukrayna açıkladı: 9 bin Rus askeri öldürüldü!
0
Teslim olan Rus askeri, ikram edilen çay ve börekleri yerken gözyaşlarını tutamadı
Teslim olan Rus askeri, ikram edilen çay ve börekleri yerken gözyaşlarını tutamadı
0
Rus iş insanı Putin'in başına ödül koydu!
Rus iş insanı Putin'in başına ödül koydu!
0
Ukrayna'da nükleer santrale girişi engellemek için halk barikat kurdu
Ukrayna'da nükleer santrale girişi engellemek için halk barikat kurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.