Rus konvoyu böyle pusuya düşürüldü! İşte o anlar...

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken, çatışma bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin konvoyunu havaya uçurduğu anlar da sosyal medyada yayınlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bugün 34. gün. Ukrayna ordusunun direnişi sürerken, sosyal medyaya da dikkat çeken görüntüler düşüyor.

Yayınlanan bir videoda Rus askerlerine ait konvoyun geçişi sırasında daha önceden döşenmiş bombalar patlatılıyor. Rusya'ya ait tanklar havaya uçarken, olayda kaç kişinin öldüğü ise henüz bilinmiyor.