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Rus ordusu Ukrayna'da 21 bin askerini kaybetti!

Rus ordusu Ukrayna'da 21 bin askerini kaybetti!
21 Nisan 2022 Perşembe 10:26

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın savaş kayıplarını açıkladı. Buna göre Rus ordusu 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #asker kaybı #rusyanın kaybı
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