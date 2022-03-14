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Ruslar Mariupol kentini harabeye çevirdi: En az 2 bin 500 sivil öldü

14 Mart 2022 Pazartesi 14:06

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 19. gününde sürüyor. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus ordusunun Mariupol kentinde saldırılarını yoğunlaştırdığı ve burada 2 bin 500'den fazla sivilin öldüğü belirtildi. Öte yandan havadan görüntülenen kentin harabeye döndüğü öğrenildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #sivil ölüm #rus ordusu #mariupol
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