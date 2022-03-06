Rusya, bir havaalanını yok etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun bir havaalanını tamamen yok ettiğini açıkladı. Zelenskiy, "Vinniytsia kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının 11. gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentine saldırırken, binlerce sivil de bu süreçte hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi. Ukraynalıların barış istediğini belirterek, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

"Rus füzeleri Vınnytsia Havaalanı'nı tamamen yıktı" diyen Zelenskiy, "Şehirlerimizin bütün altyapılarını yok etmeye çalıştığını anlıyoruz. Tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Lütfen hava sahasının kapatılmasının önemini anlayın. İnsanları korumak çok önemli ve siz bunu yapabiliyorsunuz. Siz bunu yapamıyorsanız, bize uçak veremiyorsanız; hava sahasını kapatabiliriz. Bunu yapmıyorsanız bizim ölümümüz için yeşil ışık yakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Ukrayna lideri Rusların sıradaki hedefinin Odessa olduğunu belirtip, "Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa'yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz." dedi. Zelenski, hava sahasını güvenli hale getirmek için Ukrayna'nın uçağa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.