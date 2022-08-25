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Rusya bu kez tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

Rusya bu kez tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı
25 Ağustos 2022 Perşembe 10:02

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'da bulunan Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yaptığı konuşmada, Rusya’nın tren istasyonunu hedef alan füze saldırısı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, 4 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Zelenski, “Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ama ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Her gün böyle yaşıyoruz” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü. Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #tren istasyonu
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