Rusya'da okula saldırı: 11 kişi öldü!

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen saldırıda biri öğretmen 11 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi tarafından düzenlenen saldırıda bazı öğrenciler kurtulmak için camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi

Rusya medyasında yer alan haberlere göre, Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında canlarını kurtarmak isteyen bazı öğrenciler camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunan bir okula, öğrencilerin de içerisinde olduğu anlarda saldırı düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilerin derste olduğu sırada iddialara göre ellerindeki silahlarla okula giren saldırganlar, önlerine gelen öğrencilere ateş etmeye başladı.

Merdivenlerden çıkarak hızla üst kata tırmanan saldırganlar, silahlarını üst katlarla da ateşlemeye devam etti. Bu sırada silah seslerini duyan öğrenciler de can havliyle sağa sola kaçıştırmaya başladılar. Cesaretini toplayan bazı öğrencilerin, okulun 2. ve 3. katından atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştıkları anlar da çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırganın kurşunlarından kaçmak için pencereden atlayan öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

SALDIRGANDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralamasına neden olan saldırıda, saldırganlardan İlnaz Galyaviev, olaydan bir saat önce Telegram hesabından " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.



Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktı.Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan’daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri vurularak gözaltına alındı.

Saldırganlardan İlnaz Galyaviev, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda," Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Saldırganların arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD ‘deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi. Arkadaşları saldırgan İlnaz Galyaviev'in saldıryı işleyebileceklerine ihtimal vermediklerini ifade etti. Öte yandan, Kazan’da tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



PUTİN'DEN KURBANLARIN AİLELERİNE YARDIM TALİMATI



Konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’daki okulda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların ailelerine yardım edilmesi talimatı verdi. Bununla birlikte bireysel silahlanma yasasının acilen kontrol edilmesini, yasanın daha da zorlaştırılmasını istedi.