Rusya'da okula silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya'daki Sibirya bölgesinde bulunan bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Öte yandan saldırı anı kameraya yansıdı. Saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği duyuruldu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yetkililer, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.

Olayı gören görgü tanıklarından biri "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.