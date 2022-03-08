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Rusya'da polis şimdi de telefonları kontrol ediyor!

08 Mart 2022 Salı 11:47

Rusya'nın başlattığı savaş acı bir şekilde sürmeye devam ederken, ülkeden gelen bir görüntü tartışmalara neden oldu. Moskova'da polisin yoldan geçen vatandaşları durdurduğu, telefonlarını kontrol ettiği görüldü. Telefonunu vermeyenler ise gözaltına alındı. Görüntüleri bir Rus gazeteci paylaştı

Rus hükümeti, Ukrayna politikasına karşı ülkesinde sürmekte olan protestoları bastırmak için önlemlerini sertleştirdi. Bu süreçte hükümet, halkın medyada ne gördüğünü ve tükettiğini sıkı bir şekilde kontrol etti.

Ülkede önlemler bir üst seviyeye çıkarılırken Moskova'daki polis memurları yoldan geçen sivilleri durdurup akılalmaz bir uygulamaya imza attı. Polis vatandaşlardan telefonlarını açmalarını ve rastgele mesajlarını göstermelerini istedi. Yazışmalarına ve fotoğraflarına göz attı. Reddedenleri ise alıkoydu.

Rus bir gazeteci o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis memurlarına hangi gerekçeyle insanların telefonlarını kontrol ettiklerini sorduğunda ise gazetecinin sorusunu görmezden geldiler.

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan başka bir basın görevlisi ise yapılan uygulamanın tamamen yasa dışı olduğuna dikkat çekti.

YANLIŞ BİLGİ YAYANLARA 15 YILA KADAR HAPİS

Moskova'dan gelen görüntüler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sürmekte olan savaş hakkında "yanlış bilgi" paylaşan herkesi 15 yıla kadar hapisle cezalandıran yeni bir yasayı imzalamasının ardından meydana geldi. Rus haber ajansına göre yasa, Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen veya Putin'e Ukrayna'daki saldırıyı durdurma çağrısı yapanları da cezalandıracak.

Etiketler; #rusya #savaş #ukrayna #putin #polis #telefon kontrolü
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