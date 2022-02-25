Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna'yı işgal planımız yok!

Ukrayna'yı işgalin ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, canlı yayına damgasını vuran bir çıkış yaptı. NATO'yu manipülasyonla suçlayan Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasında çatışmalar bugün de sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, NATO'yu manipülasyon yapmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yönündeki söylemlere tepki gösteren Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.

Lavrov'un açıklamalarının tamamı ise şöyle;

''Rusya, BM İnsan Hakları Toplantısı için Donbass'taki durumla ilgili özel bir sergi hazırlıyor. Batı, Ukrayna rejimini desteklerken, Kiev'in sivil halka yönelik işlediği askeri suçlara göz yumdu. Batı ve Ukrayna'nın eylemleri, Ukrayna'yı trajediye sürükledi. Batı, Ukrayna'nın kadın, çocuk ve yaşlıları öldürmesine, sivil altyapıların tahrip edilmesine göz yumdu, Neo-Nazizm ve Rusofobinin hızla artmasını sessizce teşvik etti.

''NATO VE AB, KİEV'İ KORUDU''

Batı, Minsk anlaşmalarını sabote etmesi ve nihayetinde de bu anlaşmaları yok etmesi sırasında Kiev rejiminin yanında yer aldı. NATO ve Avrupa Birliği, son haftalarda en sonunda güç kullanarak DHC ve LHC'yi ele geçirme girişiminde bulunduğu sırada Kiev'i korudu. Kiev, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinden başka alternatif olmadığını söyleyip nükleer silah edinme tehdidinde bulundu. Bu durumda yardım talebine kayıtsız kalamazdık.

Müttefiklik sorumluluklarımız çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın Militarizm ve Nazizm'den arındırılması, böylelikle de Ukraynalıların bu zulümden kurtulup kendi geleceklerini özgürce belirleyebilmesi için operasyon kararı aldı. DHC ve LHC temsilcileriyle büyükelçiliklerin faaliyetlerinin organize edilmesini, anlaşmalar ve hukuki temel çerçevesinde yapılacak çalışmaları konusunu konuştum.

''ZELENSKİY YALAN SÖYLEDİ''

Temasları sürdürmek konusunda mutabık kaldık. Askeri ve teknik alanda ve ekonomi alanında hükümetlerarası anlaşmalar üzerinde uzlaşılmasını konuştuk. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın görüşmeleri reddettiği konusunda yalan söyledi, Normandiya görüşmelerinde alınan kararların uygulanması yönünde çalışmak istemedi. Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinden Rusya'ya 110 binden fazla göçmen geldi. Mevcut Ukrayna yönetimini demokratik olarak kabul etmek için hiçbir imkan görmüyoruz. Kiev tarafından Donbass'a uygulanan ticaret ablukası çerçevesindeki tüm kısıtlamaların geride bırakıldığını umuyorum.

''KİMSE UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEYİ PLANLAMIYOR''

Şu anda olup bitenlere baktığımız zaman, Başkan Putin'in de dediğimiz gibi, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve onları temsil edecek bir hükümetleri olmasını istiyoruz. Kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor. Sonuç ne olacak? Bu son derece önemli. Biz durumu mevcut koşullara göre değerlendiririz. Biz Ukrayna'da çok çeşitliliği destekliyoruz. Ukrayna'nın aşırıcı yönetimlerin altında olması kabul edilebilir değil. Yugoslavya'da olanlara bakın. Başka savaşlarda da neler olduğuna bakın. Mesela demokrasi adına Irak'a girdiler. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor ve Amerika'nın asla harekete geçmeyeceği ve provoke etmeyeceği söylenildi başka devletleri. Ancak bakacak olursak Amerika'nın temsilcileri NATO'nun aldığı en yanlış karar dediler geçmişte alınan karar konusunda.

''UKRAYNA'DA SEÇİMLERİN YENİDEN YAPILMASINI İSTİYORUZ''

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk. Bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk sözleşmelerinde zaten nelerin yapılması gerektiği söylenmişti. Rusya önemli bir rol oynadı Minsk sözleşmesinin imzalanmasında. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu ve Donbas bölgesinde Rus dilinin kullanılması hakkı söz konusudur. Ekonomik bağları var bu bölgenin. Bu statülerin aynı zamanda Ukrayna Anayasasında da olması gerekiyor. Ukrayna'da aynı zamanda seçimlerin de yeniden yapılmasını istiyoruz.

''BUNU KABUL EDEMEZDİK''

Zelenski sabotajını sürdürdü. Aynı zamanda Batılı meslektaşlarımızdan istenenler vardı. Kimse bizi dinlemedi. Batılı siyasetçilerin tutarlı bir şekilde kategorik olarak sürekli Kiev'i baskı altında tutmasına inanamıyorum. Bu durumu kabul edemezdik. Dil hakkımız göz önünde bulundurulmadı. Bu çatışmayı silahlı çatışmayla çözmek dışında başka bir yolumuz kalmamıştır. Nazilerin yükselişi söz konusuydu, soykırım söz konusuydu Ukrayna'da.''