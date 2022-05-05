Rusya duyurdu: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarla 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise bugüne kadar Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 700 asker, 196 uçak, 155 helikopter ve 1092 tankını kaybettiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarla 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus Hava Kuvvetleri'nin füze saldırısı sonucu, Kirovograd yakınlarındaki Kanatovo askeri havaalanındaki askeri ekipmanlar, Mıkolayiv’deki bir mühimmat deposu ve Zhovtnevoe yakınlarındaki yakıt depolama tesisi imha edildi. Saldırılar, 600 Ukraynalı milliyetçinin öldürülmesinin yanı sıra 61 adet silah ve askeri teçhizatın imha edilmesiyle sonuçlandı” denildi.

Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 700 asker, 196 uçak, 155 helikopter ve 1092 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 196 uçak, 155 helikopter, 1092 tank, 2 bin 651 zırhlı araç, 499 top, 169 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 1907 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 312 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 89 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.