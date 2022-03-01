Rusya, Harkov'daki belediye binasını vurdu. İşte o anlar...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürüyor. Rus güçler bu kez de Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'da belediye binasını vurdu. Yaşanan saldırı saniye saniye görüntülendi

Ukrayna ordusunun Rus güçlerine karşı verdiği mücadele 6. gününde devam ediyor. İlk günden itibaren sivil yerleşim yerlerini vuran Rusya, saldırılarının şiddetini daha da artırdı.

Askeri hedefler dışında sivil yerleşim alanlarını da vurmaya başlayan Rus ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Harkov kentine girmek için çabalıyor. Ukrayna halkının direnişi ile karşılaşan Rus ordu güçleri, kentteki belediye binasını füzeyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

YARALILAR VAR

Ukrayna’nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.