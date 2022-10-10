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Rusya, Kiev'i bombalamaya başladı! Muhabirin panik anları!

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Rusya ile Kırım'ın tek bağlantısı olan köprüyü vurmasının ardından intikam için harekete geçti. Sabah saatlerinde sivillerin yaşadığı bölgeler üst üste vurulurken,  canlı yayında savaşı değerlendiren BBC muhabiri de o anlara tanık oldu.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında cumartesi günü çarpıcı bir gelişme yaşandı. Putin'in doğum gününde harekete geçen Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Saldırı sonrası görüntüler dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu olmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabaha art arda yaşanan patlamalarla uyandı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgilere göre şehir merkezinde 3 büyük patlama meydana gelirken, binalardan dumanlar yükseldiğine dair çok sayıda görüntü servis edildi.

BBC MUHABİRİNİN PANİK ANLARI KAMERADA

Kiev'deki patlamalara canlı yayın esnasında yakalanan BBC muhabirinin yaşadığı korku da kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sırada Kiev'e düşen füze ve patlamaların sesini duyan muhabirin korkuyla bir anda yere doğru eğilip yayından çıktığı görülüyor.

Muhabirin panik anları anbean görüntülenirken, ana stüdyoda haber bültenini sunan spikerin de muhabirin yayından çıkmasıyla büyük endişeye kapıldığı görülüyor.

Etiketler; #rusya #ukrayna #kiev #putin #bbc #haber
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