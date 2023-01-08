Rusya'nın intikamı acı oldu: 600 Ukrayna askeri öldü!

Ukrayna ordusunun Makiivka şehrinde askerlerin geçici olarak konuşlandığı binaya gerçekleştirdiği füze saldırısında 89 Rus askerleri hayatını kaybetmişti. Karşı saldırıya geçen Rusya, Ukrayna'daki bir kışlaya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle saldırdı. Saldırı sonucu binanın tavan ve duvarlarında hasar meydana gelirken Rus askerlerinden 89'unun hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişme dünyada büyük yankı uyandırırken Rusya'nın intikamı korkunç oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da bir askeri kışlanın vurulduğu ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ortodoks Noel'i dolayısıyla 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar Ukrayna'daki temas hattı boyunca ateşkes ilan edilmesi talimatını vermişti. Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce Rus ordusunun saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko DA Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonunu bombaladığını, saldırıda bir itfaiye erinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Geraşenko, saldırıda itfaiye ekipmanının ve binanın hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da, saldırıda 4 patlama meydana geldiğini ve itfaiye istasyonunun yakınındaki bir evin alev aldığını ifade etti. Timoşenko, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, son 2 günde Herson'da ikinci itfaiye istasyonunu vurduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın ateşkese uyduğu, Ukrayna'nın ise Rus birliklerinin mevzilerini bombalamaya devam ettiği ifade edildi.