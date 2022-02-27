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Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Rusya'ya büyük zarar verecek!

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Rusya'ya büyük zarar verecek!
27 Şubat 2022 Pazar 08:44

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın saldırısını ‘barbarca’ olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Rusya’nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi için talepte bulunacağını belirtti.

Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır” dedi.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, “SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #rusya yaptırım #savaş #swıft
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