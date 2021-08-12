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Saçları boyundan uzun!

Gerçek hayattaki Rapunzel olarak tanınan Ukraynalı Alla Perkova, 165 cm'lik saçlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Alla'nın sağlıklı ve uzun saçlarıyla yaptığı paylaşımlar binlerce kişiye ulaşıyor

Saçları boyundan uzun!
12 Ağustos 2021 Perşembe 14:28

Alla Perkova'nın 160'lık boyunu geçen saçları daha fazlasıyla dikkat çekiyor.

Alla, onu inanılmaz güzel bulduğu için annesi Maria'nın beline kadar olan saçlarından ilham alarak saçlarını uzatmaya başladı.

Saç uzatma ürünlerini kullanmadığını söyleyen gerçek hayattaki Rapunzel, bazı ünlülerin dikkatini çektiği için tamamen doğal saçlarıyla gurur duyuyor.

Alla, sosyal medyadaki hayranlarından aldığı tepkileri oldukça seviyor. Ara sıra olumsuz geri bildirimler alsa da saçlarının bu kadar uzun olmasının tek dezavantajının saçlarının uçlarına basabilme ihtimalinin olmasını olduğunu söylüyor.

37 yaşındaki Rapunzel, şu anda avukatlık yapıyor olsa da modellik kariyerinden uzaklaşmak da istemiyor. Saçlarının uzamaya devam etmesi tam zamanlı model hedefine ulaşmakta oldukça önemli bir detay.

Etiketler; #alla perkova #rapunzel #gerçek rapunzel #uzun saçlı kız
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