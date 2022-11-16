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Sahibini kaybeden köpek, polise başvurdu

İngiltere’de yanından uzaklaşarak sahibini kaybeden Rosie adlı köpek, çareyi polise başvurmakta buldu. Akıllı köpek, Leicestershire’daki polis merkezine giderek yetkililerin sahibiyle iletişime geçmesini bekledi. Rosie’nin o anları polis tarafından paylaşıldı

Sahibini kaybeden köpek, polise başvurdu
16 Kasım 2022 Çarşamba 15:10

Leicestershire polisi, dün Rosie’nin nasıl kendilerine başvurduğunu gösteren görüntüleri yayınlayarak “Border Collie olan Rosie'nin görüntülerini güvenlik kamerasında yakaladık, böylece içeri girmeden ve köşede oturmadan önce kapılara yaklaştığını görebilirsiniz. Akıllı köpek!” mesajını paylaştı. En zeki köpek ırklarından biri olarak kabul edilen Border Collie cinsi Rosie’nin sahibiyle gezerken kaçtığı ve daha sonra polis merkezine sığınarak bir köşeye oturup polisin sahibiyle iletişime geçmesini beklediği belirtildi.

Polis Rosie’ye su verdiklerini ve karakolda birçok arkadaş edindiğini belirtip “Neyse ki bir tasma takıyordu, bu yüzden Rosie'nin güvenli ve iyi bulunduğuna sevinen sahibiyle iletişime geçmek için bir ipucu mevcuttu. Rosie, kaçarken ikinci bir köpekle beraber yürüyordu. Ne sevimli, akıllı bir köpek” ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #köpek #polis #dünya
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