İZMİR YABANCI BASINDA
İZMİR YABANCI BASINDA
0
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
0
VE ÖZÜR DİLEDİ
VE ÖZÜR DİLEDİ
0
TARKAN'DAN AÇIKLAMA
TARKAN'DAN AÇIKLAMA
0

Savaş çıkacak mı derken Ukrayna'dan ilk ölüm haberi geldi!

Savaş çıkacak mı derken Ukrayna'dan ilk ölüm haberi geldi!
19 Şubat 2022 Cumartesi 11:38

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan diğer bir açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 66 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #ölüm #savaş
Önceki Haber
Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı
Sonraki Haber
İzmir'de, aranan 56 şüpheli yakalandı
Bir ülke sele teslim! Korkunç görüntüler!
Bir ülke sele teslim! Korkunç görüntüler!
0
13 kadını kandırdı, 14'üncü de kendini ele verdi!
13 kadını kandırdı, 14'üncü de kendini ele verdi!
0
Kurtarma eğitimi gerçek oldu!
Kurtarma eğitimi gerçek oldu!
0
İşte bilimin gücü... Felçli hastaları yürütmeyi başardılar
İşte bilimin gücü... Felçli hastaları yürütmeyi başardılar
0
Fransa'da şoke eden görüntü!
Fransa'da şoke eden görüntü!
0
ABD: DEAŞ liderini öldürdük!
ABD: DEAŞ liderini öldürdük!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.