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Savaş gemisi battı! Kayıp askerler var!

Tayland felaketi yaşıyor. Ülkede 100'den fazla kişiyi taşıyan savaş gemisi battı. 31 denizcinin kayıp olduğunu öğrenildi

Savaş gemisi battı! Kayıp askerler var!
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:05

Tayland Kraliyet Donanması tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Bang Saphan bölgesinin yaklaşık 32 kilometre açıklarında devriye gezen ve fırtınaya yakalanan ‘HTMS Sukhothai’ adlı savaş gemisinin su almaya başladığı, kısa devre nedeniyle güç odasının devre dışı kalıp, geminin battığı belirtildi. Pazar günü yerel saatle 23:30 civarında yaşanan güç kaybıyla birlikte mürettebatın, yan yatmış geminin kontrolünü elinde tutmak için mücadele ettiği ancak başaramadığı ifade edildi. Ayrıca yaşanan olay üzerine kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği, 106 denizciden 75’inin kurtarıldığı ancak 31 denizcinin de kayıp olduğu bildirildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #tayland #savaş gemisi #dünya #haber
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