Savaş var denilen Suriye'den festival görüntüleri geldi

Uzun süredir savaşta olduğu söylenilen Suriye'de ilginç görüntüler geldi. Humus kentinde düzenlenen festivalde renkli görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler geniş yankı uyandırdı
Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen karnaval büyük ilgi topladı.
Suriye'nin Humus kentinde geleneksel Marmarita festivali düzenlendi. İç savaşın izlerinin kalmadığı kentte renkli görüntüler kameralara yansıdı. Makyözler, terziler ve dükkan sahiplerinin günler öncesinden hazırlıklara başladığı kentte geçit töreni ve konserler düzenlendi.
İlk kez 45 yıl önce düzenlenen festival 2011 ve 2015 yılları arasında olaylar nedeniyle düzenlenememişti.