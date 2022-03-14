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Savaşta 19. gün! Ukrayna, kaç Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı!

Savaşta 19. gün! Ukrayna, kaç Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı!
14 Mart 2022 Pazartesi 11:57

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta Rusya'nın kayıplarını açıkladı. İddiaya göre 13 bin Rus asker öldürülürken, 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter de imha edildi

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart tarihlerindeki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 İHA kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #rus asker ölüm #ölüm #savaş
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