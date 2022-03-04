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Savaşta 9. gün! Ukrayna, Rusya'nın asker kaybını açıkladı!

Savaşta 9. gün! Ukrayna, Rusya'nın asker kaybını açıkladı!
04 Mart 2022 Cuma 10:41

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıda bugün 9. gün. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçlerinin kaybı ile ilgili açıklama yaptı. Verilen bilgiye göre Rusya 9 bin 166 askerini kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 9 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerinin ayrıca 50 roketatar sistemi, 404 araç, 60 yakıt aracı, 18 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #rus asker ölüm #savaş
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