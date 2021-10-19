Sel olunca düğüne kazanın içinde gittiler!

Hindistan'da bir çift, şiddetli yağışlar nedeniyle sel olunca düğünlerine büyük bir kazanın içinde gitmek zorunda kaldı

Akash ve Aishwarya çifti Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Thalavady köyündeki düğünlerine yetişebilmek için ilginç bir yöntem kullanmak zorunda kaldı. Bölgede etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi nedeniyle yollar su ile kaplanırken, gelin ve damat ise büyük bir kazanın içinde binerek düğünlerine gitmek durumunda kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan gelin Aishwarya, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayımlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi.

Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti.

Akash, "Tencere kısa sürede mevcut olan tek seçenekti." ifadesini kullandı.

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.