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Selde bu kez ev sürüklendi!

Avustralya’da sel felaketi yaşanıyor. Sel nedeniyle 18 bin kişi evlerinden çıkarıldı.

Selde bu kez ev sürüklendi!
22 Mart 2021 Pazartesi 13:51

Güney yarım kürede yaz aylarını yaşayan Avustralya’da yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden çıkarıldı. Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu yaparken, aralarında bebeklerin de olduğu 9 kişi cankurtaran botuyla kurtarıldı. Sidney yakınlarında bir çiftin evinin sele kapılıp sürüklenme anları ise komşuları tarafından görüntülendi.   

Sele teslim olan Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinde yaklaşık 18 bin kişi şiddetli selden dolayı evlerinden tahliye edildi. Meteoroloji Bürosu, şiddetli yağışların devam edeceğini belirtirken nehirlerin ve barajların Sidney çevresinde ve güneydoğu Queensland eyaletinde de sele neden oldu. Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu düzenlerken aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi, cankurtaran botuyla selden kurtarıldı. Sidney yakınlarında genç bir çiftin evi sel sularına kapılıp sürüklenirken, komşuları tarafından görüntülendi.    

Avustralya Başbakan Scott Morrison, sel felaketi için ‘50 yılda bir’ değerlendirmesi yaparken evlerini tahliye etmek zorunda kalan Avustralyalılar için fon teklif etti. Meteoroloji Bürosu, Batı Avustralya dışında her eyalet ve bölgede yaklaşık 10 milyon insanın sel felaketi tehdidi altında olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avustralya #sel #yağmur
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