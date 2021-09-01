'Senyör'lerden Hırvatistan'da 10. Yıl Marşı

Türkiye Veteran Tenis Milli Takımı, Hırvatistan’ın Umag kentinde düzenlenen Dünya Tenis Şampiyonası’nda 30 Ağustos’u kutladı

Hırvatistan'ın Umag kentinde düzenlenen 2021 World Team Championship'e katılan Türk Senyör Milli Takımı, tecrübeli sporcu Erol Demir'in öncülüğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mini bir program gerçekleştirdi. Milli Takım, 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek kutladı.

Organizasyonu düzenleyen 26 yıllık Türk Senyör Milli Takımı oyuncusu Erol Demir, "Diğer katılımcı ülkelerin sporcuları bizi hayranlıkla bizi seyretti ve alkışladılar." diye konuştu. Bu kutlama milli sporcularımıza büyük bir moral oldu.