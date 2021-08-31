YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0
MARMARİS'TE FENER ALAYI
MARMARİS'TE FENER ALAYI
0
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
0

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi ama...

Avusturya Wels Mahkemesi 25 Ağustos tarihinde SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebiyle ilgili de kararını verdikten sonra, hangi ülkeye iade edileceği konusundaki kararını kesinleştirecek

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi ama...
31 Ağustos 2021 Salı 07:29

Sezgin Baran Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger,  yaptığı açıklama Wels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini bildirdi. Mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin sürdüğünü belirten Dülger, nihai kararın da bu aşamadan sonra verileceğini belirtti. Dülger, ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi. Mahkemenin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini belirten Dülger, ABD'nin iade talebini reddedilmesi durumunda ise Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edileceğini ifade etti. 

YALNIZCA AİLESİ VE AVUKATLARI ZİYARET ETTİ  

Korkmaz'ın bu süreçte yalnızca ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü belirten Avukat Volkan Dülger, tutukevinde ziyaretçilerin, ziyaret saatlerinin ve süresinin detaylarıyla kayıt altına alındığını vurguladı. Basına yansıyan 'esrarengiz ziyaretçileri' olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dülger, Avusturya gibi hukuk kurallarını titizlikle uygulayan bir ülkede aksi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sezgin baran korkmaz #avusturya #türkiye
Önceki Haber
Korkunç olay! Tartıştığı eşinin ellerini bağladı ve...
Sonraki Haber
İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST yolunda
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölen sayısı...
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölen sayısı...
0
Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'de üst üste 6 patlama!
Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'de üst üste 6 patlama!
0
Işık kirliliği böcekleri yok ediyor
Işık kirliliği böcekleri yok ediyor
0
Cinsel ilişki sonrası korkunç ölüm!
Cinsel ilişki sonrası korkunç ölüm!
0
Gardiyanla mahkumun aşkı, gizli kamera ile ortaya çıktı!
Gardiyanla mahkumun aşkı, gizli kamera ile ortaya çıktı!
0
Taliban 4 komutanı idam etti!
Taliban 4 komutanı idam etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.