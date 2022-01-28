ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
0
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
0
TEHLİKELİ AKIM!
TEHLİKELİ AKIM!
0
86 YILLIK NOT!
86 YILLIK NOT!
0

Sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp!

Sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp!
28 Ocak 2022 Cuma 13:23

ABD’nin Florida açıklarında alabora olan bir teknede bulunan 40 sığınmacıdan 1 kişi hayatta kaldı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 5 kişinin cansız bedenini denizden çıkardıklarını ve 34 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Bahamalar’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Florida açıklarında 40 sığınmacının bindiği teknenin alabora olduğunu ve şimdiye kadar 1 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 5 sığınmacının cansız bedeninin sudan çıkarıldığı ve 34 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik, Miami Beach'te düzenlediği basın toplantısında, devrilmiş 25 metrelik geminin pruvasında bulunan bir adam dışında hayatta kalanların bulunma olasılığının çok az olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #sığınmacı #tekne #ölüm
Önceki Haber
Kayınpederi tarafından öldürülmüştü, töre cinayetine kurban gitmiş!
Sonraki Haber
CHP Konak’ın yeni evine ilk ziyaret Batur’dan
Öldü sanılan kişi birden bire kendine geldi. Korku dolu anlar görüntülendi
Öldü sanılan kişi birden bire kendine geldi. Korku dolu anlar görüntülendi
0
3 milyon dolar kazandığını böyle öğrendi!
3 milyon dolar kazandığını böyle öğrendi!
0
Okyanusu kano ile geçecekti, ölü bulundu!
Okyanusu kano ile geçecekti, ölü bulundu!
0
Bir ülke dehşeti yaşadı! Ölü sayısı bile belli değil!
Bir ülke dehşeti yaşadı! Ölü sayısı bile belli değil!
0
Muhabire canlı yayında araba çarptı!
Muhabire canlı yayında araba çarptı!
0
67 yıldır yıkanmadı, doktorları şaşırttı!
67 yıldır yıkanmadı, doktorları şaşırttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.