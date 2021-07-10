Sığırlar sarhoş olunca...

Hindistan'da sığırlarının garip davrandığını fark eden çiftçiler, veteriner çağırdı. Kontrole gelen veteriner, sığırların suyundaki garip rengi fark edince yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çiftlik sahiplerinin kaçak içki sakladığını, saklanan içkilerin kırılıp sığırların suyuna karıştığını ve sığırların bu nedenle sarhoş olduğunu belirledi

Gucerat eyaletinin Ganghinagar bölgesinde yaşayan çiftçi Dinesh Thakor, Ambaram Thakor ve Ravi Thakor'un sığırları garip davranmaya başladı.Çiftçiler, bir veteriner hekimle iletişime geçerek iki sığır ve bir buzağının hastalandığını, hiçbir şey yemediklerini ve ağızlarından köpükler çıkardıklarını söyledi. Ertesi gün ise sığırlar garip şekilde sağda solda atlamaya başlayınca kardeşler bu sefer başka bir veteriner hekimi arayarak çiftliğe gelmesini rica etti.

Bunun üzerine hayvanlara bakmak için çiftliğe giden hekim, sığırların su içtiği yalaktan kötü bir koku geldiğini ve konteynerdeki suyun sarılaştığını fark etti. Kardeşlerse veteriner hekime yalakların içine ağaç dalları düştüğünü, dalların üzerindeki çiçeklerin suyun renginin değişmesine neden olduğunu söyledi.

Veteriner hekim, çiftçilere sığırlara vermeleri için bir ilaç yazıp çiftlikten ayrıldı. Ancak hekim, koku ve renk değişiminin içki gibi başka maddelerden de kaynaklanabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi.

Bunun üzerine polisler 4 Temmuz'da çiftliğe baskın düzenledi. Ekipler birçok içki şişesinin kırıldığını ve bunların hayvanların içtiği suya karıştığını tespit etti. Polisler yaklaşık 35 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 4 bin TL) değerinde kaçak içkinin, yalakların içinde gizli bir bölüme saklandığını ortaya çıkardı. Ekipler 101 şişe kaçak içkiye el koyarken, çiftlik sahipleri de gözaltına alındı.