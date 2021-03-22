SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
0
ÇOCUKLAR DA YIPRANDI
ÇOCUKLAR DA YIPRANDI
0
TADI ACI AMA...
TADI ACI AMA...
0
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
0

Sirkte iki fil birbirine girdi

Rusya’da düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, tribüne yakın bir noktada birbirine saldırmaya başladı. O sırada tribünde oturan ziyaretçiler, panik halinde kaçmaya başladı

22 Mart 2021 Pazartesi 12:57

Olay, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da meydana geldi. Kentte düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, ziyaretçilerin oturduğu tribünlere yakın bir bölgede birbirine saldırmaya başladı. Görüntülerde, fillerin birbirine saldırdığı anlarda eğitmenlerin de sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kendilerine yakın noktada birbirine saldıran filleri gören ziyaretçiler ise panik halinde kaçmaya başladı. Yerel medya, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #fil #fil kavgası #filler kavga etti #sirkte filler kavga etti
Önceki Haber
Çocuğa tokat görüntülerine suç duyurusu!
Sonraki Haber
Cezaevinden çıktı, boşanma aşamasındaki karısını vurdu!
Biden'ın düşme görüntüleriyle ilgili ABD'den açıklama
Biden'ın düşme görüntüleriyle ilgili ABD'den açıklama
0
Öldü sanıyorlardı, akıl hastanesinde çıktı!
Öldü sanıyorlardı, akıl hastanesinde çıktı!
0
ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği
ABD ve Rusya arasında 'katil' gerginliği
0
Bulaşık makinesinde uyurken bulundu!
Bulaşık makinesinde uyurken bulundu!
0
Afganistan'da helikopter düştü: 9 ölü
Afganistan'da helikopter düştü: 9 ölü
0
Uçak, otomobilin üstüne düştü
Uçak, otomobilin üstüne düştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.