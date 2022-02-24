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Şişme bebekle ilişkiye girerken öldü!

Tayland'da kaldığı kulübede bir şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan Praphan Tummasaeng, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine kulübeye giden polisler, 56 yaşındaki adamın cesedi ile karşılaştı. Adamın komşularından biri ise, Praphan'ın köyde insanların iç çamaşırını çaldığını iddia etti

Şişme bebekle ilişkiye girerken öldü!
24 Şubat 2022 Perşembe 11:41

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen eyaletindeki Honey adlı dört yaşındaki dişi köpeği ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki Praphan Tummasaeng isimli adam, kulübesinde şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye başladı. Fakat adam bir süre sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Praphan'ın komşusu Wanlop Sameechaeng'ın ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kulübede yaptıkları incelemede adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Polis Teğmeni Pairoj Sandee, "Biz geldiğimizde adamın 6 saatten bu yana ölü olduğunu tespit ettik. Yaralanma görmedik, evde de bir boğuşma izi yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Praphan'ın komşusu Wanlop, adamın daha öncede köydeki insanların iç çamaşırını çaldığını öne sürdü.

KALP HASTALIĞI GEÇİRMİŞ

Praphan'ın 45 yaşındaki kız kardeşi Noona Tummasaeng de ağabeyinin ölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Kız kardeş, "Kardeşim karısından boşanmasının üzerinden geçen 7 yıldan bu yana tek yaşıyordu. Daha önce kalp hastalığı vardı ancak ilaç almayı reddetmişti. Ölüm nedeninin, polisin söylediği gibi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. (Haberler.com)

Etiketler; #tayland #ölüm #şişme bebek #ilişki #kalp krizi #cinsel ilişki
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